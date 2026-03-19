【マクドナルド】の「ハッピーセット®」は、今回も魅力的なおもちゃ付き。カードゲームやミニチュア玩具、可愛い絵本など幅広いラインナップ！ どれも細部まで工夫が凝らされており、家族での食事の時間をより一層楽しく彩ってくれそうです。今回は、期間終了前にチェックしておきたい注目のアイテムをご紹介します。 人気アニメのキャラクターが登場する「みんなでUNO」 人気アニメの世界観