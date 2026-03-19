µ­»ö¥Ý¥¤¥ó¥È2026Ç¯3·î16Æü¤Ë¼õÃíÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£TE-D3600EX¤ÏÃÖ¤­·¿¤È²ÄÈÂ·¿¤ËÂÐ±þ¡£BC Energy¥·¥ê¡¼¥º¤Ë³ÈÄ¥µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¿¦¾ì¤Ç¤ÎÈ÷¤¨¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2026Ç¯3·î16Æü¤«¤é¡ÖTE-D3600EX¡×¤Î¼õÃíÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÖ¤¤¤Æ»È¤¦°Â¿´´¶¤È¡¢É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÆ°¤«¤»¤ë»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ÄäÅÅ»þ¤ÎÅÅÎÏ³ÎÊÝ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁªÂò»è¤ò¹­¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ ¥¿¥«¥ß¥¨¥ó¥¸¡ÖTE-D360