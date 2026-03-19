ºÇÇ¯¾¯¸õÊäÀ¸¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿¼Ìë¤Þ¤Ç¸ÉÆÈ¤ËÎý½¬¤òÂ³¤±¤ë»Ñ¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¼«¼çÎý¤¹¤ë²Î¡¦¥À¥ó¥¹Ì¤·Ð¸³¤Î15ºÐÈþ½÷¡ÊÁ´¿È»Ñ¤â¡Ë3·î17Æü¡¢¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡ÙÂè4ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥È¥í¤ÎÈ¿ÉüÎý½¬Ãæ¡¢Í­Ì¾¿¶ÉÕ»Õ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼»á¤«¤é¡ÖÁ´¤¯ÀâÆÀÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ï¡£²Î¤¤Êý¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æ°¤­¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡×¤ÈÃÇ¤¸¤é¤ì¤¿SAKURA¡ÊÈôºéÍè¡¦15ºÐ¡Ë¡£