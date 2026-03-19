ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄÀÄ³ØÂç¤Ï19Æü¡¢Î¦¾å¶¥µ»Éô¤Ë4·î¤«¤é½÷»Ò±ØÅÁ¥Á¡¼¥à¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÏÃË»Ò¤È·óÇ¤¤Ç¸¶¿¸»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£½÷À­¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¶¥µ»¤È¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÎ¾Î©¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¤Î¹½ÃÛ¡¢³èÌö¤Î¾ì¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤òÁÏÀßÌÜÅª¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£³èÆ°µòÅÀ¤ÏÁêÌÏ¸¶¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¥ï¥³¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï4·î4Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÀâÌÀÍ½Äê¡£ÃË»Ò±ØÅÁ¥Á¡¼¥à¤Ï2015Ç¯¤ËÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¤ò½éÀ©ÇÆ