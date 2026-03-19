»æ½ñÀÒ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¡Öbookfan¡×¤Î¡Öbookfan au PAY ¥Þー¥±¥Ã¥ÈÅ¹¡×¤¬¡¢Áí¹ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Öau PAY ¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Î2025Ç¯ÅÙ¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖBEST SHOP AWARD 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖËÜ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦»¨»ï¥«¥Æ¥´¥êÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ ¡Úbookfan¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î³¨ËÜ¡¢WBC¸ú²Ì¤Ç¤µ¤é¤ËÇä¤ê¾å¤²¤¬¿­¤Ó¤ë¤«¤â¡©2·î¤Î½ñÀÒ¥é¥ó¥­¥ó¥° ¡ÖBEST SHOP AWARD 2025¡×¤Ïau PAY ¥Þ&