¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/03/19¡Û¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º½êÂ°¡¦µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¤ÎËå¤Ç½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÜ¾ëÌïÀ¸¤¬3·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Êì¿Æ¤ò´é½Ð¤·¤·¡¢¡Ö2026¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê°Ê²¼¡¢WBC¡Ë¡×¤ò±þ±ç¤¹¤ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Åê¼ê¤ÎÈþ¿ÍËå¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ªåºÎï¡×Êì¿Æ´é½Ð¤·WBC±þ±ç¥·¥ç¥Ã¥È¢¡µÜ¾ëÌïÀ¸¡¢Êì¿Æ¤È¤ÎWBC±þ±ç¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«ÌïÀ¸¤Ï¡ÖÍ¥¾¡ ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Ã