¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÀèÀ¸¤Î¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¡Ê°Ê²¼¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡Ù¡Ë¡¢¤½¤ÎÂè7Éô¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó ¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¡Ê°Ê²¼¡ØSBR¡Ù¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤ËËë¤ò³«¤±¤ë¡£Ç®Îõ¤Ê¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÀä»¿¤µ¤ì¤ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Î¾®ÎÓÌ÷»Ò¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ê¤¬¤±¤¿¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¡ØSBR¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÎÓÌ÷»Ò¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤ä¤¹¤³µÓËÜ²È¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎµÓËÜ¤ä¥·¥ê