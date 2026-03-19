¡û¥³¥¿ [Åì¾Ú£Ð] È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î6.39¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë210Ëü3200³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï3·î27Æü¡£ ¡û¥Ô¥¢¥º [Åì¾Ú£Ç] È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î2.7¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë25Ëü³ô(¶â³Û¤Ç1²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï3·î23Æü¤«¤é9·î30Æü¤Þ¤Ç¡£ ¡û¥½¥Ëー£Æ£Ç [Åì¾Ú£Ð] È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î5.30¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë3²¯7900Ëü³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï3·î31Æü¡£ ¡Î2026Ç¯3·î19Æü¡Ï ³ôÃµ