µîÇ¯4·î¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÊÄÅ¹¤·¤¿¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¡Ö¤Û¤ó¤ä¡×¤¬¡¢º£·î22Æü¤ËÉü³è¤·¤Þ¤¹¡£Éü³è¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÌ£¤ò°¦¤·¤¿¾ïÏ¢µÒ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿»î¿©²ñ¤¬19Æü¤Ë³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç»Ô¾®ÀîÄ®¤Ëº£·î22Æü¤ËÉü³è¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡Ö¤Û¤ó¤ä¥éー¥á¥ó¡×¡£¤â¤È¤â¤È¼¯»ùÅç»Ô¾åËÜÄ®¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ªÅ¹¡£²°º¬¤Ë¥Ö¥ëー¥·ー¥È¤òÈï¤»¤¿¡¢Ç¯µ¨¤¬Æþ¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊÊ¿²°¤Î·úÊª¡£³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê