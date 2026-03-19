MONGOL800¤¬4·î29Æü¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÃÆ¡Øetc.works4¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ5·î¤è¤êÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Øetc.works¡Ù¤Ï¡¢MONGOL800¤È½ê±ï¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¤ä¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È»²²Ã¶Ê¡¢Äó¶¡³Ú¶Ê¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¤¼ýÏ¿¶Ê¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿³°»Å»ö¤ÎºîÉÊ½¸¤À¡£Æ±´ë²è¤Ï¡¢2008Ç¯¤Ë¡Øetc.works¡Ù¡¢2011Ç¯¤Ë¡Øetc.works2¡Ù¡¢2021Ç¯