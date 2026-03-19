µ­»ö¥Ý¥¤¥ó¥È2026Ç¯4·î25Æü¤Ë¡¢¤Ä¤É¡¼¤à¤Ç³«ºÅ¡£4·î26Æü¤Þ¤Ç¡¢¼ê¤Å¤¯¤êºîÉÊ¤È¿©ÉÊ¤¬½¸·ë¡£31¼ïÎà¤ÎÂÎ¸³¶µ¼¼¤ÈÅöÆü·ô500±ß¡£»¥ËÚ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§¤¬¡¢2026Ç¯4·î25Æü¤Ë¡¢¤Ä¤É¡¼¤à¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î»¨²ß¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¿©ÉÊ¤Þ¤ÇÉý¹­¤¤ºîÉÊ¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¤¤Êª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºî²È¤È¤Î²ñÏÃ¤äºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë½µËö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ ¡Ö»¥ËÚ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§2026¡×  ³«ºÅÆü¡§2026Ç¯4·î25Æü