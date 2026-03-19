元バレーボール女子日本代表の栗原恵さんが故郷・江田島市の子育て応援大使に任命されました。■大茺清副市長「あなたを江田島市子育て応援大使に任命します」江田島市能美町出身でバレーボール女子日本代表として活躍した栗原恵さんが、江田島市子育て応援大使に任命されました。さっそく栗原さんは集まった地元の子育て世代と交流。仕事との両立で心がけていることやリフレッシュ方法などについ
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