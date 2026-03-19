LDH¶þ»Ø¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦THE JET BOY BANGERZ¡ÊTJBB¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¡È¿ä¤·¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë´ë²è¡£5¿ÍÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÈ´·²¤Î¾Ð¤¤¤Î¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤ÄNOSUKE¡£¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î¤Ê¤Ë¤è¤ê¤âONE PIECE¤¬¹¥¤­¡×¤ÈÏÃ¤¹NOSUKE¤Ë¡¢Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤ONE PIECE°¦¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¶Ê¡ÖHEAD UP introduced by Zeebra¡×¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£NOSUKE¤¬Áª¤ó