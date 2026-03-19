Ê¡²¬¸©·ÙÈ¬½÷½ð¤Ï19Æü¹­ÀîÄ®¤Î½÷À­Âð¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ËÆ±ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢Æ±Ä®Ìò¾ì¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡Ö²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Î´ÔÉÕ¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°ÀÄ¿§¤ÎÉõÅû¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»æ¤ÇÊÖ¿®¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ëÉÔ¿³ÅÅÏÃ»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£