¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎµÈ½»¤¬¡¢£±£¹Æü¹¹¿·¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¤ÈµÈ½»¤Î¸ÉÆÈ¥¢¥¸¥È¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Û¡×¤ËÅÐ¾ì¡£?Èþ¿Í?¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£µÈ½»¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¤Ë¡Ö£±Æü¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©²¿¤·¤¿¤¤¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£°æ¸ý¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¥Ù¥¿¤Ë¥Ê¥ó¥Ñ¤È¤«¡©¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¥Ê¥ó¥Ñ¤Ï°ã¤¦Í×ÁÇ¡Ê´í¸±¤Ê¤É¡Ë¤â´Þ¤à¡£²¾¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡ÊÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤«¡Ë¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥±