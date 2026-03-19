¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/03/19¡ÛÇÐÍ¥¤Î»³ºê°é»°Ïº¤¬NEW ALBUM¡Ö19BOX ¡Á STAR MAN ¡Á¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ö»³ºê°é»°Ïº LIVE TOUR 2026 ¡Ø19BOX ¡ÁSTAR MAN¡Á¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û39ºÐ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¡×»ç¥¦¥§¡¼¥Ö¥Ø¥¢ÈäÏª¢¡»³ºê°é»°Ïº¡¢NEW¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¡õÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë»³ºê¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¥¸¥å¡¼¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê19BOX¡Ë¤ò¥Æ¡¼