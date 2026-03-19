¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/03/19¡Û7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CANDY TUNE¡Ê¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¤ÎÎ©²Ö¶×Ì¤¤¬3·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿ÆÃÎ¤é¤º¤ÎÈ´»õ¸å¤Î¼ð¤ì¤¿ËË¤È¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼Ëå¥°¥ë¡ÖÈ¿Â§µé¤ÎÈþ¡×¤¹¤Ã¤Ô¤ó½é¸ø³« ¿ÆÃÎ¤é¤ºÈ´»õ¸å¤ÎËË¼ð¤ì¤¿»Ñ¢¡Î©²Ö¶×Ì¤¡¢¿ÆÃÎ¤é¤ºÈ´»õ¤Ç¼ð¤ì¤¿ËË¤ò¸ø³«2025Ç¯9·î¤ËX¤Ç¿ÆÃÎ¤é¤º¤ÎÈ´»õ¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿Î©²Ö¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¡£¤Ê¤ó¤ÈÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¿ÆÃÎ¤é¤º