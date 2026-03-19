超特急が、23rdシングル『ガチ夢中！』を5月13日にリリースする。 （関連：鶴 and 亀（山中柔太朗＆髙松アロハ）、TAEHYUNらカバー曲がバイラル急上昇“現代のメロディ”として響かせる最適な歌唱表現） 今作のリード曲「ガチ夢中！」は、タイトルの如く“ガチで夢中になって”何かに取り組んでいる人の背中を全力で押す、“超特急流トンチキ応援ソング”だ。疾走感あるメロディと熱い歌詞で、世