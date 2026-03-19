»³ºê°é»°Ïº¡Ê40¡Ë¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¡¢26Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤¬19Æü¡¢·èÄê¤·¤¿¡£7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡Ö19BOX¡ÁSTAR MAN¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¸¥å¡¼¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹(19BOX)¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢»þÂå¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤È¡¢Ì¤Íè¤ØËÂ¤°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤¬Êª¸ì¤òËÂ¤°¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö19BOX¡×¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡¦·Ð¸³¡¦²»³Ú¤òÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿²»³Ú¤Î¡ÖÈ¢¡×¤ò³«¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢²Î¤ÈÊª¸ì¤¬²ò¤­Êü¤¿¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»³ºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ