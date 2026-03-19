¼¯»ùÅç»Ô¤Î»ÖÕÜ´ÛÂç³Ø¤Ç19Æü¡¢Â´¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤äÀèÀ¸¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢»×¤¤½Ð¤ò¶»¤Ë³Ø¤Ó¼Ë¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Î»ÖÕÜ´ÛÂç³Ø¤Ç¤ÏÂ´¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â´¶ÈÀ¸327¿Í¤¬Ìç½Ð¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼°¤Ç¤ÏÂ´¶ÈÀ¸ÂåÉ½¤ËÂ´¶È¾Ú½ñ¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¡¢ÈÓ´³µªÂå»Ò³ØÄ¹¤¬¡Ö»ÖÕÜ´ÛÂç³Ø¤ÎÃç´Ö¤ä¶µ¿¦°÷¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÎÏ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ï¤Ê¤à¤±¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶È