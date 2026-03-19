¡ÚMODEROID SIDE¡§GR ¥ô¥§¥¯¥Èー¥ë µ³»ÎÃÄ»ÅÍÍ¡Û 8·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§8,800±ß ¡ÚMODEROID µ³»ÎÃÄÁõÈ÷¥»¥Ã¥È from ¥Æ¥£¥¿¥Î¥Þ¥­¥¢SIDE:CE¡Û 8·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§2,400±ß ¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖMODEROID SIDE¡§GR ¥ô¥§¥¯¥Èー¥ë µ³»ÎÃÄ»ÅÍÍ¡×¤ò8·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï8,800±ß¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖMODEROID µ³»ÎÃÄ