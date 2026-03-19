普段、何気なく耳にしている言葉の「音」を組み合わせて、パズルを解くようなワクワク感を体験してみませんか？今回は、兵庫県が誇る有名な歌劇団の名前から、弁当の定番、さらには感性を刺激する言葉まで幅広く用意しました。4つの空欄に共通して当てはまる2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。た□□づか□□あげ□□ふ