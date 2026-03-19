奈良を舞台に歴史上の人物たちと恋愛できる乙女ゲーム 「なら☆こい」がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】こんなドキドキの展開も…このゲームを開発しているのは「卑屈な奈良県民bot」（@nntnarabot）の"中の人2号"で作家のあをにまるさん。「どうだった？俺の歌は」とドヤる大伴家持、文化祭の出し物について「げに悩ましきかな」と悩む聖徳太子、「はい、皆さんが静かになるまで、710秒かかりました」と先生構文をたれる