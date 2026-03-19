M世代の韓国エンタメウオッチャー・K-POPゆりこと、K-POPファンのZ世代編集者が韓国のアイドル事情や気になったニュースについてゆるっと本音で語る【K-POPゆりこの沼る韓国エンタメトーク】。韓国エンタメ初心者からベテランまで、これを読めば韓国エンタメに“沼る”こと間違いなし！今回のテーマは待ちに待った「BTS」のカムバックとワールドツアーについて。2026年3月20日に控えたニューアルバム『ARIRANG』リリース前から、チ