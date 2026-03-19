三菱の伝説的「ランサー」の名を継いだ「グランドランサー」！2017年に国内でのシリーズ展開を終了した、三菱のセダンおよびステーションワゴンの「ランサー」。実はその後も、台湾市場では後継モデルとなる「グランドランサー」というモデルが登場し、販売されていました。【画像】超カッコイイ！ これが三菱「グランドランサー」です！（36枚）このグランドランサーも残念ながら2024年で販売を終えてしまいましたが、「最