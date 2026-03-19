国内最大規模の音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』（以下、『MAJ』）の一般投票部門において、Spotifyユーザーの投票により受賞作品が決定する『ベスト・オブ・リスナーズチョイス』2部門と、主要6部門のひとつ『Best Global Hit from Japan』の投票が、本日3月19日より開始された。 （関連：新しい学校のリーダーズが“ダンス”で証明した価値『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』受賞の背景を紐解く）