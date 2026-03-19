東北芸術工科大学できょう卒業式が行われ、未来の芸術家たちが学び舎を巣立ちました。 【写真を見る】名物は卒業生のコスプレ！？ 東北芸術工科大学で卒業式未来の芸術家たちが学び舎を巣立つ（山形） 注目は、やはり！卒業生の晴れ着姿です。 午前１０時半過ぎ。小雨が降るなか、ハレの日を迎えた若き芸術家たちが続々と集まりました。 東北芸術工科大学では今年度、大学院生を合わせて５７４人が卒業。式では、中山ダイス