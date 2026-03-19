菊の生産量日本一を誇る、愛知県田原市。その菊を栽培する農家に今ピンチが訪れています。 【写真を見る】｢経営を続けていけるか…｣ 深刻な水不足と重油高の“ダブルパンチ” 日本一の菊の産地がピンチ 愛知･田原市 きょう訪ねたのは、田原市で28年電照菊を栽培する渡会さんのハウスです。9棟で、年間約60万本の菊を育て出荷しています。渡会さんの今の悩みは、深刻な水不足です。（電照菊農家 渡会理史さん）Q.宇連ダムの貯水率