北中米ワールドカップ（W杯）のグループF初戦、オランダと日本が対戦する。本大会では2010年以来の顔合わせとなる注目カードを、『ワールドサッカーダイジェスト』本誌でお馴染みのイタリア人アナリスト、マルコ・ポンピーリ氏が先取りで展望。両チームの戦術的な狙いは？勝敗を左右するキーファクターは？―――◆―――◆―――オランダ対日本の一戦は、2026年W杯のグループステージにおいて、戦術的に最も興味深いカード