「塩貝いる！」イギリス遠征に臨む、日本代表のメンバー発表会見が始まる５分前。報道陣にメンバーリストが配れられるや否や、後方からそんな声が聞こえてきた。28人の中で初招集を意味する「*」が名前の横に付いていたのは、塩貝健人ただ１人。今選考においてビッグサプライズは起こらなかったなかで、特に注目を集めたのが彼だ。塩貝は20歳のストライカー。慶應義塾大２年生だった2024年夏に、オランダリーグのNECに加入