２０日から運行が始まるＪＲ西日本の観光列車「はなあかり」。広島の特産品などが飾られた車内が公開されました。 ＪＲ西日本の観光列車「はなあかり」は２０２４年１０月にデビューしたコンセプト観光列車です。 「地域の華を列車に集めて縁を結ぶ」をテーマにこれまで西日本各地で期間限定で運行されていて、３輌編成の車両にはひろしま神楽の特別展示やバラのオブジェなども飾られています。 ＪＲ西日本 石本聖