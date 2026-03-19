news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「金閣寺近くの“廃屋”行政代執行約40年前から“違法状態”」についてお伝えします。◇18日に行われていたのは、京都市が違法建築を撤去するために踏み切った行政代執行。現場は、世界遺産・金閣寺から直線距離でおよそ1キロの場所。去年5月に取材した際には、住宅街を進むと廃屋が突如として現れました。京都市によると、この地域には市の許可なく建築物を建てることはでき