中国外務省はアメリカの国家情報長官室が公表した年次報告の、台湾侵攻をめぐる記述について、「台湾問題は中国の内政であり干渉は許さない」などと反発しました。アメリカの情報機関を統轄する国家情報長官室は18日に公表した世界の脅威に関する年次報告のなかで、「中国の指導部が現時点で、2027年までの台湾侵攻を実行する計画はなく、統一達成に向けたタイムラインも持っていないと評価している」などと分析しました。これにつ