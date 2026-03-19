3月19日開幕した春のセンバツ高校野球。新潟県勢として初めて一般枠での2校同時出場となる帝京長岡と日本文理のナインが開会式で堂々と入場行進しました。それぞれの戦いのポイントは？ ■春のセンバツ高校野球 帝京長岡・日本文理も堂々入場行進！ 兵庫県の阪神甲子園球場で開幕した春のセンバツ。開会式では、出場する32校が入場行進しました。春夏を通じて初の甲子園出場となる帝京長岡に続いて、12年ぶり6度目の出場となる日