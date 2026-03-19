news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「救命胴衣引っかかった状態で発見」についてお伝えします。◇今月16日、沖縄県名護市の辺野古沖で、京都府・同志社国際高校の2年生18人らを乗せた小型船2隻が転覆した事故。17歳の女子高校生と男性船長（71）が亡くなりました。事故をめぐって新たな事実が…海上保安庁などによりますと、亡くなった女子高校生（17）が発見された際、救命胴衣が頭の上にずり上がり、その一部が