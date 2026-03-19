崇徳戦に先発した八戸学院光星・北口＝甲子園八戸学院光星がタイブレークの延長十回に佐々木の勝ち越し打、北口の適時二塁打など6長短打に四死球も絡み、9得点で突き放した。打線は八回の菅沼の2ランもあり、19安打を放って序盤の劣勢をはね返した。北口は9安打で完投。崇徳は中盤の好機を生かせなかった。徳丸はピンチを丁寧な投球でしのいできたが、十回は余力が残っていなかった。