中部電力浜岡原発3〜5号機の運転終了を住民が求めた訴訟の口頭弁論が19日静岡地裁であり、裁判長は和解に関する提案が成立しなかったと明らかにした。原告側によると、訴えを3、4号機に限定する内容で中部電側が受け入れなかった。