昨年５月に山梨学院大（甲府市）のレスリング部員が大麻成分を含むクッキーを食べた後、寮から飛び降りて大けがをした問題で、厚生労働省は、クッキーに含まれていた大麻由来成分「ＣＢＮ（カンナビノール）」を医薬品医療機器法の指定薬物に追加した。６月１日から医療目的を除くＣＢＮ入り製品は販売や所持、使用などが禁止される。ＣＢＮはクッキーやグミ、電子たばこなどに加工され、リラックス効果や睡眠改善があるとして