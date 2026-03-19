白昼の住宅街で火事があり、高齢の男性1人がやけどをしました。19日午前10時ごろ、福島市の住宅で「炎が上がっている」などと近くの住民などから通報がありました。近くの住民：黒い煙がすごく見えて、びっくりして降りてみたら炎がもう。火は住宅1棟を焼いて、約1時間後にほぼ消し止められました。住民の高齢男性1人がやけどをして病院に運ばれましたが、意識はあり、命に別条はないということです。現場は国道13号線の近くで、出