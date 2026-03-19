アート雑貨メーカーのケンエレファントが運営するカプセルトイ専門店・KENELESTAND(ケンエレスタンド)より、全国の直営店舗でしか手に入らない新製品として、ぬいぐるみ作家・むにゅさんとのコラボレーションによるオリジナルカプセルトイ『むにゅポーチ スプクリング＆プクサマー』を、2026年3月下旬より発売する。今回、発売を記念して本製品のコンプリートセットがもらえるプレゼントキャンペーンを開催する。『むにゅポーチ ス