市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。小野 和久 気象予報士：あす20日からの3連休、天気のポイントです。 小野：連休中は晴れますが、放射冷却現象が強まり、朝は冷え込むでしょう。22日・日曜日、日中は18度まで上がります。一日の気温差にご注意ください。あす20日・朝9時の予想天気図です。 小野：高気圧に覆われて晴れます。放射冷却現象が強まり、朝は冷え込むでしょう。能登