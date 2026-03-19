◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）１週前追い切り＝３月１９日、美浦トレセン近走の充実ぶりがうかがえる動きだった。ララマセラシオン（牡５歳、美浦・大竹正博厩舎、父カリフォルニアクローム）は、丸田恭介騎手を背にＷコースで３頭併せを実施。最後方から直線で真ん中に進路を取ると、ゴール前で仕掛けられて鋭く伸び外サンプレクス（３歳１勝クラス）に１馬身、内ミルキープリンセ