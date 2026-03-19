マウスコンピューターのゲーミングPCブランド「G TUNE」は、2026年3月21日（土）/ 22日（日）に開催される、愛知・名古屋eスポーツ活性化推進委員会および日本eスポーツ協会主催の「ASIA esports EXPO 2026」に、機材協賛およびブース出展を行うと発表した。G TUNEがASIA esports EXPO 2026の運営をサポートPCプラットフォームの競技種目で使用される機材の協賛を通じて、イベント運営をサポートする。会場に出展するブースでは、G