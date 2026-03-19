FLIEは3月13日、「新生活の家探し」に関する意識調査の結果を発表した。同調査は2月、18歳以上の直近5年以内に引越しをした375名を対象に、インターネットで実施した。今の家を選んだ際の「家から駅までの徒歩分数」今の家を選んだ際、物件情報に記載された「駅からの徒歩分数」は何分以内を条件にしたか尋ねたところ、「特にこだわらなかった」(32.3%)が最も多かった。利便性が高い「5分以内」を条件とする人はわずか6.7%で、「10