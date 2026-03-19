女優の野村麻純（３５）が、ばっさりショートヘアを披露し話題を呼んでいる。野村は１９日、自身のインスタグラムを更新。「すっきりバッサリ」とつづり、それまでのロングヘアをばっさりショートヘアにカットした様子を披露した。この投稿にファンからは「素敵です」「お似合いです」「めっちゃイイ感じです」「超絶可愛い」などの声が寄せられている。野村は２０２４年には大河ドラマ「光る君へ」に出演し注目を集めた。