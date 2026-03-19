第９８回選抜高校野球大会の第１日（１９日）第１試合で、１６年ぶりに出場の帝京（東京）が昨夏王者・沖縄尚学に４―３と逆転勝ち。初戦突破を受け、帝京ＯＢの巨人・松本剛外野手（３２）が祝福の言葉を贈った。この日、チームの全体練習に参加した松本。キャッチボールや打撃練習などをして汗を流した。練習後、報道陣の取材に応じ「久しぶりに甲子園で帝京のユニホームも見れたんで、うれしい気持ちになりましたし、後輩の