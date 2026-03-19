震災からの復興は、どこまで進んでいるのか――。俳優・羽田美智子が、東海テレビ、石川テレビ、福井テレビで放送されるドキュメンタリー番組『羽田美智子 笑顔芽吹く旅〜春、石川・能登へ〜』(22日16:55〜)で、“第2の故郷”と語る石川・能登を再訪し、その“今”を見つめる。羽田美智子この番組は、2024年1月1日に発生した能登半島地震から2年を迎える石川・能登を舞台に、復興へと歩みを進める“いま”の姿に触れる旅ドキュメン