◆競泳▽日本選手権第１日（１９日、東京アクアティクスセンター）８月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）と９月の愛知・名古屋アジア大会の代表選考を兼ねる大会が開幕した。男子１００メートル平泳ぎは大阪・四條畷学園高２年の１７歳、大橋信（枚方ＳＳ）が日本新記録の５８秒６７をマークし、優勝した。小関也朱篤（やすひろ）が記録した５８秒７８を更新した。日本水連の選考基準を満たし、国際大会代表入りを確