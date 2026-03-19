各球団で開幕投手が発表される中、不安を指摘されているのが中日だ。井上一樹監督はプロ10年目の柳裕也に大役を託すことを明言したが、オープン戦の投球を見ると心許ない。大野雄大、涌井秀章のほか、ルーキーの中西聖輝、櫻井頼之介も侍ジャパンと対戦した2月27日の壮行試合で佐藤輝明（阪神）に先制３ランを浴びるなど2回4失点を喫すると、3月5日のDeNA戦（横浜）も5回4失点とピリッとしない。修正能力を求められた13日の楽天戦