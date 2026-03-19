起業するか、家業を継ぐか ─創業者である元谷外志雄会長（故人）から経営のバトンを受け継ぎ、社長兼CEO就任から4年目を迎えましたね。 元谷はい。社長兼CEOに就任したのが2022年4月ですが、その半月前の3月15日の朝に会長から電話で呼び出されました。すると、「4月1日付で代替わりをする」と言われました。そして、5月10日の創業記念日までに中期経営計画も策定するように言われました。